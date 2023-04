Osasuna surpreende em Bilbau e é o primeiro finalista da Taça do Rei

O Osasuna é o primeiro finalista da Taça do Rei, de Espanha, com um empate em casa do Athletic Bilbau, a um golo, após prolongamento.

A equipa de Pamplona trazia uma vantagem de um golo da primeira mão e tentou defendê-la, mas o Athletic rapidamente igualou a eliminatória, com golo de Iñaki Williams, aos 33 minutos, na sequência de um canto.

O Athletic carregou e teve várias oportunidades para fazer o segundo e dar a volta à eliminatória, mas não voltou a conseguir marcar.

O jogo foi para prolongamento e o Osasuna acabou por matar a eliminatória com o golo do empate, num contra-ataque rápido que terminou com um grande remate colocado de Pablo Ibañez, aos 116 minutos.

É a segunda vez que o Osasuna vai disputar a final na sua história, depois de ter perdido em 2004/05 frente ao Bétis.

Na La Liga, Osasuna, 9.º na tabela, e Athletic, 7.º, estão na luta por uma vaga de qualificação europeia, mas a equipa de Pamplona poderá também garantir qualificação caso vença a Taça.

Barcelona e Real Madrid disputam a outra meia-final. Os catalães venceram em Madrid, por 1-0, na primeira mão e decidem a eliminatória na quarta-feira, às 20h00.