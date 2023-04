Mão pesada em Inglaterra. Mitrovic suspenso oito jogos por empurrar árbitro

O avançado Mitrovic foi suspenso oito jogos por empurrar o árbitro do jogo do Fulham frente ao Manchester United, para a Taça de Inglaterra, e o treinador Marco Silva dois, anunciou a Federação Inglesa de futebol

No encontro disputado em Old Trafford em 19 de março, dos quartos de final da competição, que os "red devils" venceram por 3-1, o avançado sérvio foi expulso depois de ter empurrado o árbitro Chris Kavanagh, enquanto o técnico português apanhou dois jogos e foi multado em cerca de 44.000 euros, face à expulsão por protestos e pelas declarações aos jornalistas após o desafio.

“Fulham FC, Marco Silva e Aleksandar Mitrovic foram sancionados por uma Comissão Reguladora independente na sequência de uma audiência relacionada com o embate com o Manchester United na Taça de Inglaterra, no domingo, 19 de março”, escreveu o organismo, no site oficial.

De acordo com a FA, Mitrovic recebeu três jogos pelo cartão vermelho exibido e mais cinco pela atitude violenta contra o árbitro Chris Kavanagh. O internacional sérvio, que já cumpriu um dos oito jogos de castigo, vai ter de pagar ainda uma coima de 85.000 euros

Mitrovic voltará a estar disponível apenas em maio para os últimos três jogos da Premier League frente ao Southampton, Crystal Palace e Manchester United.

No desafio dos quartos, em Manchester, tudo descambou nos visitantes quando o brasileiro Willian cortou a bola em cima da linha de golo com o braço e recebeu ordem de expulsão, aos 72 minutos, tal como o treinador português Marco Silva, por protestos, e Mitrovic, mas este por empurrar o árbitro.

O atual 10.º colocado da Premier League, no qual atua o luso João Palhinha, vai pagar um multa de 45.000 euros, pela pressão dos jogadores em torno do árbitro.