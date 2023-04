Friburgo elimina Bayern de Munique da Taça da Alemanha

O Bayern de Munique está fora da Taça da Alemanha após perder, em casa, frente ao Friburgo, por 2-1.

O Friburgo levou o bom momento de forma no campeonato, onde ocupa o quarto lugar da tabela, e conseguiu uma reviravolta no resultado em Munique.

Upamecano abriu o marcador para o Bayern, logo aos 4 minutos de jogo, uma vantagem anulada ainda no primeiro tempo, por Hofler, aos 27 minutos.

O resultado ficou empatado até bem perto do fim, quando Holer deu a qualificação ao Friburgo para as meias finais de penálti, aos 95 minutos. Uma mão de Musiala na área, já nos descontos, acaba por custar caro ao campeão alemão.

O internacional português João Cancelo foi titular e somou os 90 minutos no Bayern enquanto lateral-esquerdo.

Má notícia para o Bayern, que fica fora da Taça da Alemanha no segundo jogo de Thomas Tuchel no comando técnico. O Eintracht Frankfurt já está nas meias-finais, Leipzig-Dortmund e Nuremberga-Estugarda são as partidas que restam disputar dos "quartos".