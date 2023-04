Cristiano Ronaldo marca dois golos na vitória do Al-Nassr

Cristiano Ronaldo, capitão da seleção nacional, voltou a marcar na vitória do Al-Nassr, por 5-0, no terreno do Al-Adalh em jogo do campeonato saudita.

O avançado português de 38 anos marcou o primeiro golo da partida, de penálti, aos 40 minutos de jogo. O português fez o "bis" já no segundo tempo, aos 66 minutos. Talisca também marcou dois, aos 55 e 78 minutos, Yahya fechou a goleada aos 98.

Ronaldo apontou o 11.º golo com a camisola do Al-Nassr, em 11 jogos disputados. Foi o primeiro jogo no clube depois de ter apontado quatro ao serviço da seleção nacional, dois frente ao Liechtenstein e dois com o Luxemburgo.

O Al-Nassr está no segundo lugar do campeonato, com 52 pontos, a um de distância do líder Al-Ittihad, orientado pelo português Nuno Espírito Santo.

O Al-Ittihad também venceu esta noite, em casa, frente ao Damac, por 3-0.