Chelsea e Liverpool empatam e atrasam-se na luta europeia

Chelsea e Liverpool empataram, sem golos, em Londres, e atrasaram-se na luta pelos lugares europeus.

Num dia de acerto de calendário das jornadas adiadas devido ao funeral da rainha Isabel II, as duas equipas não saíram do nulo, com os portugueses João Félix e Diogo Jota de início.



Os "blues" marcaram por duas vezes, mas foram anulados pelo VAR. Primeiro, aos 26 minutos por Reece James devido a um fora de jogo na jogada e, mais tarde aos 50 minutos, por mão na bola de Kai Havertz.

O empate é uma má notícia para as duas equipas, que seguem ambas numa série de três jogos seguidos sem vencer para o campeonato.

O Chelsea, já sem Graham Potter e ainda sem treinador definitivo, fica no 11.º lugar, com 39 pontos, e cada vez mais longe da qualificação europeia.

O Liverpool cai uma posição nesta jornada para o 8.º lugar, devido à vitória do Aston Villa, esta noite, frente ao Leicester City, por 2-1. O Brighton também triunfou, em casa do Bournemouth, por 2-0, e subiu ao sexto lugar, com 46 pontos.