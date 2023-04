Atenção, Benfica e Sporting. Juventus e Inter empatam na taça

A Juventus, adversária do Sporting nos quartos de final da Liga Europa, empatou na receção ao Inter de Milão, rival do Benfica nos quartos de final da Liga dos Campeões, na primeira mão das meias-finais da Taça de Itália.

Em Turim, a "Vecchia Signora" abriu o marcador primeiro, já aos 83 minutos. Juan Cuadrado marcou para a Juventus, mas o golo foi anulado pelo empate do Inter aos 95 minutos, de penálti, por Lukaku. A segunda mão está marcada para o dia 26 de abril, já depois da eliminatória dos quartos de final.

Cremonese e Fiorentina disputam a outra meia-final.

A Juventus recebe o Sporting no próximo dia 13, na primeira mão dos quartos de final da Liga Europa, e visita Alvalade uma semana depois, no dia 20.

O Inter vive um mau momento de forma. Eliminou o FC Porto dos oitavos de final com um empate no Dragão, que foi suficiente para seguir em frente, mas segue numa série de cinco jogos consecutivos sem vencer, com três derrotas e o empate com o Porto pelo meio.

O Inter de Milão visita primeiro o Estádio da Luz, a 11 de abril, e recebe as águias uma semana depois, no dia 19, em Itália.