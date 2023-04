Tottenham empata em casa do Everton e tem lugar de Champions em risco

O Tottenham empatou o primeiro jogo após a saída do treinador Antonio Conte, em casa do Everton, a um golo, no fecho da jornada 29 da Premier League.

Stellini assumiu o cargo de treinador interino até ao final da época, mas não foi além do empate a um golo.

Harry Kane abriu o marcador aos 67 minutos, de penálti, já depois de Doucoure, do Everton, ter sido expulso por agressão ao capitão dos "Spurs".

Já perto do fim, Lucas Moura também foi expulso com vermelho direto, aos 87 minutos, por uma entrada muito dura sobre Michael Keane.

A dura falta não incapacitou o central internacional inglês que decidiu o jogo dois minutos depois. Aos 90 minutos, Michael Keane ganhou coragem e rematou de fora da área, ao ângulo, sem hipótese para Hugo Lloris.

O Everton soma o quarto jogo consecutivo sem perder, com três empates, e escapa à zona de descida. Sobe ao 15.º posto, com 27 pontos, os mesmos que West Ham, Nottingham Forest e Bournemouth, mais um do que o Leeds, dois do que o Leicester City e quatro do Southampton, numa luta pela manutenção com oito clubes envolvidos.

Já o Tottenham falha a subida ao terceiro lugar. Fica com os mesmos 50 pontos do Newcastle, mas desvantagem na diferença de golos. O Manchester United tem os mesmos pontos, mas menos dois jogos realizados.