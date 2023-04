Surpresa. Abel derrotado por equipa regional na primeira mão da final do Paulistão

O Palmeiras, de Abel Ferreira, perdeu, por 2-1, contra o Água Santa, na primeira mão da final do Campeonato Paulista.

O Água Santa, uma equipa que compete apenas a nível regional, já tinha eliminado o RB Bragantino, de Pedro Caixinha, e agora está a bater o pé ao campeão brasileiro.

O herói da partida na Arena Barueri (casa emprestada) foi Bruno Mezenga, que bisou. Antes, o jovem Endrick ainda tinha empatado.

Esta é a primeira derrota da época do Palmeiras, nas várias competições.

Por outro lado, continua a campanha histórica para o Água Santa. A equipa de Diadema, que tem participação assegurada na Série D (quarta divisão) em 2024, por agora compete apenas nas provas estaduais.

A segunda mão da final vai decorrer a 9 de abril, no próximo domingo, no Allianz Parque, casa do Palmeiras. A equipa de Abel tem de vencer por, pelo menos, dois golos de diferença, para conquistar o Paulistão.

[notícia atualizada às 9h26]