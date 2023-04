Novo treinador do Bayern de Munique "adora" João Cancelo

Thomas Tuchel, o novo treinador do Bayern de Munique, é fã confesso das qualidades do internacional português João Cancelo.

Em conferência de imprensa, esta segunda-feira, o técnico garantiu que Cancelo pode ter perdido o primeiro "round" para Benjamin Pavard, na lateral-direita, contudo, a corrida a um lugar no onze "está aberta".

"Adoro o Cancelo, adoro o João. Tive de jogar contra ele demasiadas vezes e ele tem uma qualidade individual impressionante, tem um bom entendimento do jogo, joga bem com os dois pés, passa muito bem e tem uma criatividade excecional. É um jogador diferente do Pavard. Penso que os dois podem jogar ao mesmo tempo, o João também pode jogar à esquerda numa linha de quatro defesas. Ele também já jogou várias vezes numa linha de cinco e num duplo pivô. O maior ponto forte do João é a precisão de cruzamento. Estou muito feliz por ele estar aqui, que grande contratação de inverno para o Bayern", destacou Tuchel.

O técnico alemão admitiu que, apesar de a ambição seja que todas as contratações "façam logo o clique", os jogadores precisam de tempo para se adaptarem a um novo país, com língua e princípios de jogo novos.

"O João é um grande jogador e vamos precisar dele. Cada jogador tem as suas forças e características. Estou convencido que o João pode jogar a grande nível pela nossa equipa", frisou o treinador do Bayern.

João Cancelo foi suplente utilizado na vitória (4-2) do Bayern sobre o Borussia de Dortmund, no sábado. Entrou aos 79 minutos. Terá nova oportunidade de competir pela titularidade na terça-feira, na receção ao Friburgo, a contar para os quartos de final da Taça da Alemanha.

O lateral-direito internacional português, de 28 anos, está emprestado pelo Manchester City, com opção de compra, desde janeiro. Soma um golo e quatro assistências em dez jogos (seis a titular) pelo Bayern.