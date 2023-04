Caso Negreira. Presidente da La Liga acusado de entregar provas falsas, Barcelona pede demissão

O Barcelona pediu a demissão de Javier Tebas, presidente da La Liga, que foi acusado de entregar provas falsas contra o clube catalão no caso de investigação de corrupção desportiva que o Barça está a ser alvo.

Segundo o jornal "La Vanguardia", Tebas entregou ao Ministério Público um documento de um antigo dirigente do Barcelona com informações que incriminavam Josep Bartomeu, antigo presidente do Barcelona.

Nas redes sociais, Tebas garante que "não acusou ninguém e a própria notícia o confirma ao assinalar que a carta afirmava que o documento não implicava o exercício de uma acusação específica contra alguém".

Ainda assim, o Barcelona reage com "indignação" à notícia publicada pelo jornal e exige que "o presidente apareça publicamente, de forma urgente, para dar mais explicações para além do tweet que publicou".

"O Barcelona sente-se vítima de linchamento mediático por algo que nunca aconteceu: o Barça nunca comprou árbitros. Não é a primeira vez que o presidente da La Liga usa a sua máquina mediática para tentar minar o Barcelona, mas nunca pensamos que o pudesse fazer com provas falsas", prossegue o comunicado.

A concluir a nota, o clube diz que "por dignidade e respeito à presidência da La Liga, o senhor Tebas deveria demitir-se da sua função. Continua a mostrar a sua aversão ao nosso clube e entendemos que continuará a insistir no seu comportamento de prejudicar o Barcelona".