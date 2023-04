Bahia, de Renato Paiva, conquista Campeonato Baiano

O Bahia, treinado pelo português Renato Paiva, conquistou o Campeonato Baiano, na madrugada desta segunda-feira.

Depois do empate, a um golo, na primeira mão da final, o Bahia acelerou na última meia hora do segundo jogo e bateu o Jacuipense por 3-0.



Marcaram Everaldo Stum, aos 67 minutos, Cauly, dois minutos depois, e Vítor Jacaré, de grande penalidade, aos cinco minutos de descontos. O clube já não conquistava este título desde 2020.



Renato Paiva já reagiu ao triunfo: “Um treinador vive para os títulos, o grupo é fantástico, jogámos muito bem em todo o estadual mas agora pedimos paciência porque não queremos ficar por aqui.”

É o primeiro título do português no Bahia, que conquistou o 50.º troféu estadual da sua história (o primeiro foi em 1931). Só o ABC Natal conseguiu tal feito em todos os campeonatos regionais do Brasil.



A equipa prepara agora o regresso ao Brasileirão, principal campeonato brasileiro, que começa dentro de três semanas.

[notícia atualizada às 9h50]