André Almeida e Thierry Correia titulares no empate do Valência

O Valência, com os portugueses André Almeida e Thierry Correia na equipa inicial, empatou na receção ao Rayo Vallecano, a um golo e deixa a zona de descida. O Rayo atrasa-se na luta europeia.

Santi Comesaña abriu o marcador para o Rayo logo aos 9 minutos de jogo. Recebeu um cruzamento dentro de área e rematou com o pé esquerdo para o fundo das redes.

O Valência empatou de penálti aos 80 minutos, depois de uma mão na área. Justin Kluivert não falhou e converteu.

O Rayo Vallecano atrasa-se na luta pelas competições europeias e fica no oitavo lugar, com os mesmos 37 pontos do que o Athletic Bilbau.

Já o Valência continua a lutar para não descer à segunda divisão. Com o ponto somado deixa a zona de descida e sobe ao 17.º lugar, mas com os mesmos 27 pontos do Espanyol e Almería, em zona de despromoção.