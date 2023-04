Vítor Pereira tem uma mão no primeiro troféu pelo Flamengo

Vítor Pereira deu um passo importante rumo à conquista do primeiro troféu pelo Flamento, este domingo, ao vencer na receção ao Fluminense, por 2-0, na primeira mão da final do Campeonato Carioca.

Ayrton Lucas adiantou a equipa da casa aos 51 minutos e, aos 70, Pedro confirmou a vitória. A expulsão de Samuel Xavier, um minuto depois, tornou mais fácil ao Flamengo defender o resultado, nos minutos finais.

A segunda mão da final do campeonato estadual do Rio de Janeiro está marcada para o próximo domingo, às 22h00, no Maracanã.