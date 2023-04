Ricardo Pereira fica sem treinador no aflito Leicester

O Leicester City, do português Ricardo Pereira, demitiu o treinador, este domingo, após cair para a zona de despromoção da Premier League.

Brendan Rodgers não resiste aos maus resultados pós-Mundial: nove derrotas, dois empates e só duas vitórias em 13 jogos no campeonato.

A gota de água foi a derrota (2-1) de sábado com o Crystal Palace, que ditou a queda do Leicester para a zona de despromoção, com 25 pontos, a um do Leeds, primeira equipa acima da linha de água. Foi o culminar de uma série de seis jogos sem vencer, cinco deles com derrotas.

Rodgers chegou ao Leicester na época 2018/19, depois de bom trabalho no Celtic, para substituir o francês Claude Puel. Na primeira época completa, levou os "foxes" ao quinto lugar, classificação que repetiu no ano seguinte. Na temporada passada, chegou ao oitavo posto.

Ricardo Pereira fica, assim, sem treinador. O defesa internacional português, de 29 anos, que recuperou de grave lesão, marcou o golo do Leicester no último jogo, mas não conseguiu evitar a derrota.