Lille de Paulo Fonseca vence e sobe aos lugares europeus

O Lille, treinado pelo português Paulo Fonseca, subiu a lugar europeu da Liga francesa, este domingo, ao receber e bater o Lorient, por 3-1.

Rémy Cabella abriu o marcador aos 13 minutos, assistido pelo luso-inglês Angel Gomes, antigo jogador do Boavista. Ao minuto 77, Ibrahima Koné empatou, mas a missão do Lorient complicou-se dois minutos depois, com a expulsão de Laurent Abergel, por acumulação de amarelos.

Em vantagem numérica, o Lille ganhou novo fôlego. Aos 89 minutos, Angel Gomes repetiu a dose e assistiu para o golo da vitória, apontado por Edon Zhegrova, que bisou passado dois minutos, para o 3-1 final.

Com este resultado, a somar à derrota do Rennes de sábado, o Lille sobe ao quinto lugar da Ligue 1, que dá acesso à Liga Conferência. A equipa de Paulo Fonseca soma 52 pontos, mais dois que o Rennes, sexto colocado, e menos dois que o Mónaco, quarto e em lugar de Liga Europa.