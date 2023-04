João Félix fica sem treinador. Chelsea despede Graham Potter

O Chelsea anunciou, este domingo, o despedimento de Graham Potter.

O treinador inglês, que chegou a Londres em setembro, proveniente do Brighton & Hove Albion, para suceder ao alemão Thomas Tuchel (agora no Bayern de Munique), não resistiu aos maus resultados. Em 31 jogos, em todas as provas, só venceu 12, empatou oito e perdeu 11.

João Félix, emprestado pelo Atlético de Madrid, fica assim sem treinador.

A gota de água foi a derrota do Chelsea na receção ao Aston Villa, na sexta-feira, que deixou os "blues" no 11.º lugar da Premier League, a 12 pontos dos lugares de acesso à Liga dos Campeões, e a cinco do Brighton, ex-clube de Potter, última equipa em zona de qualificação europeia.

O Chelsea também ficou pelo caminho na Taça de Inglaterra e na Taça da Liga, eliminado em ambas na terceira ronda pelo Manchester City.

A participação na Liga dos Campeões é outra história. Graham Potter levou o Chelsea aos quartos de final - outro treinador colherá os frutos -, depois de eliminar o Borussia de Dortmund na ronda anterior.

O antigo defesa espanhol Bruno Saltor assume o comando de forma interina e preparará a equipa para os duelos com o Real Madrid, a contar para os quartos de final da Liga dos Campeões, a 12 e 18 de abril.