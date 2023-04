Klopp atingido por objeto no autocarro do Liverpool

O treinador do Liverpool, Jurgen Klopp, foi atingido por um objeto atirado contra o autocarro do clube após a derrota (4-1) contra o Manchester City.

Não há, para já, mais pormenores sobre o estado físico do técnico alemão.

Os “reds” ainda não deram pormenores sobre o incidente ocorrido na viagem de regresso a Liverpool.

No entanto, o City já reagiu repudiando o incidente e lamentando cânticos ofensivos.

O comunicado acrescenta que o clube vai apoiar a investigação policial e lamenta o caso, tanto no estádio como o ataque à equipa adversária. Adianta ainda que continua a trabalhar com as claques e dirigentes dos clubes para erradicar os cânticos a atitude de ódio dos campos de futebol.