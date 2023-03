Vitinha e Nuno Tavares titulares no deslize do Marselha

O Marselha não foi além de um empate, a um golo, na receção ao Montpellier, em jogo que inaugurou a ronda 29 da Ligue 1.

Nordin abriu o marcador para o Montpellier, assistido por Wahi. O golo ainda foi inicialmente anulado por fora de jogo, mas o VAR confirmou a legalidade do golo.

Guendouziu fez o empate, de grande penalidade, mesmo em cima do intervalo, e o resultado não voltou a mexer.

Vitinha, ex-Braga, e Nuno Tavares foram titulares na equipa do Marselha. O ponta de lança internacional sub-21 saiu aos 59 minutos e ainda continua sem qualquer golo apontado ao serviço do novo clube.

Este resultado não agrada ao Marselha, que pode ver o PSG isolar-se ainda mais no topo da classificação. A equipa do sul de França está no segundo lugar, agora com 60 pontos, a seis do PSG.