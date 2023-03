Termina a polémica sobre racismo no Brasileirão. Português Rafael Ramos absolvido

Rafael Ramos, lateral-direito português do Corinthians, foi absolvido das acusações de injúria racial e ofensa de que era alvo no Brasil.

O caso diz respeito ao empate (2-2) do Corinthians, então treinado por Vítor Pereira, em maio de 2022, no terreno do Internacional. Edenilson, da equipa da casa, acusou Ramos de lhe chamar "macaco", ao minuto 75.

O jogo parou durante cerca de quatro minutos. No final da partida, o português foi detido, embora tenha sido libertado após pagamento de fiança, no valor de 10 mil reais (1.896 euros à taxa de conversão da altura).

Rafael Ramos desmentiu ter proferido um insulto racista, alegando que o caso não passara de um mal entendido provocado pelo sotaque. A Polícia Civil brasileira chegou a solicitar uma perícia de leitura labial.

O caso seguiu para a Justiça. Após reconhecer que não havia indícios de injúria racial, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva manteve a acusação de ofensa. Contudo, agora, também essa cai por terra.

Rafael Ramos, de 28 anos, escapa, assim, a uma multa de 20 mil reais (cerca de 3.600 euros à taxa atual) e de potencial suspensão.