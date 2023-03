Palmeiras contrata reforço no RB Bragantino de Caixinha

O Palmeiras, orientado por Abel Ferreira, anunciou a contratação do avançado Artur, proveniente do RB Bragantino, orientado por Pedro Caixinha.

Caixinha perde uma das suas principais figuras do plantel. Artur, de 25 anos, regressa ao Palmeiras, onde terminou a formação e fez 10 jogos pela equipa principal. Assina contrato até ao final da época de 2027.

“Estou muito feliz, é uma honra estar a representar este manto novamente. Aprendi a amar o clube desde a base, que fiz toda aqui. Sinto-me completamente em casa, espero ganhar mais títulos com essa camisa. Era um sonho estar aqui, não pensei duas vezes. É um clube que eu e minha família amamos bastante”, disse.

O extremo deixou ainda uma palavra de elogio à equipa e ao treinador português. "Vou escutar todas as instruções que ele tem para mim. Tenho certeza que ele tem facilidade para ganhar o grupo, com uma capacidade de comunicação incrível. Estou ansioso para conhecê-lo".

“De fora, a gente acompanhava o trabalho magnífico do Abel e de todo o elenco, tendo a percepção de que o time tem uma identidade formada. Uma equipe muito esforçada, determinada e focada. Quero estar o mais rápido possível no elenco, vim para somar e buscar mais títulos", termina.



Artur já foi chamado à seleção principal do Brasil, mas nunca se estreou. Esteve as últimas três temporadas ao serviço do RB Bragantino, onde somou 38 golos em 170 jogos disputados.