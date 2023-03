Messi é o lenço no jogo da corda entre PSG e Barcelona

O Barcelona confirmou, esta sexta-feira, que está a tentar o regresso de Lionel Messi, que negoceia a renovação com o Paris Saint-Germain.

No jogo da corda, cada equipa tenta fazer com que o lenço amarrado à corda entre no seu meio-campo. Neste metafórico jogo da corda, Messi é o lenço, que PSG e Barcelona tentam puxar para seu lado.

O vice-presidente do Barcelona, Rafa Yuste, revelou, esta sexta-feira, que está em contacto com os representantes do avançado internacional argentino, que termina contrato com o PSG no final da época.

"O Leo e a sua família sabem o afeto que tenho por eles. Participei nas negociações, que infelizmente não chegaram a bom porto. A saída do Leo é uma espinha que tenho atravessada na garganta. Quando falamos de La Masia e de futebol de formação, falamos de Messi. Claro que ficaria encantado se voltasse pelo que representa a nível desportivo, social e económico. Estamos em contacto com os seus representantes, sim", referiu, em declarações reproduzidas pelo jornal "Sport".