Julio Velázquez não esquece Portugal. "Voltar seria uma boa opção"

Julio Velázquez, treinador espanhol do Fortuna Sittard, não coloca de parte um regresso a Portugal.

O técnico, que em Portugal já passou por Belenenses, Marítimo e Vitória de Setúbal, está feliz nos Países Baixos, onde tem contrato até ao final da temporada. Contudo, olha com agrado para um possível regresso a uma Liga que considera "muito interessante".

“Gosto muito do campeonato português. Claro que, havendo uma possibilidade interessante, analisaria com agrado. Mas, neste momento, estou focado em garantir a manutenção e, depois, no final da época, avaliar as opções que tiver e, claro, voltar a Portugal seria uma boa opção”, diz, em Bola Branca.

Velázquez comanda o Fortuna Sittard desde o início desta temporada.

A equipa ocupa o 12.º lugar do campeonato neerlandês, oito pontos acima do lugar de "play-off" de manutenção. Uma época que, ao que tudo indica, irá terminar de forma tranquila, o que deixa o técnico espanhol "muito satisfeito".

"Quando nos ligaram a equipa estava no último lugar, mas decidimos entrar, mesmo sendo uma situação difícil e as coisas estão a correr muito bem, estou muito contente com os jogadores. É uma equipa humilde, no contexto neerlandês, mas estou feliz porque estamos a fazer bons jogos e a praticar bom futebol”, explica, em entrevista à Renascença.