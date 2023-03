Fabio Paratici suspende funções no Tottenham após castigo da FIFA

O Tottenham anunciou que o seu diretor desportivo, Fabio Paratici, suspendeu funções no clube depois de ter sido castigado pela FIFA.

Paratici foi suspenso em janeiro de exercer funções em Itália durante 30 meses, no âmbito de uma acusação à Juventus de ter registado ganhos de capital artificialmente inflacionados em transferências de jogadores.

Esta semana, a FIFA alargou as sanções ao dirigente "a nível mundial", o que impede o dirigente de continuar no Tottenham.

Fabio Paratici, de 50 anos, deixou as funções de diretor desportivo na Juventus para ingressar, com igual cargo, no Tottenham, em 2021.

A 20 de janeiro, a Juventus foi penalizada com redução de 15 pontos na Liga italiana, e o seu ex-presidente Andrea Agnelli, foi suspenso durante dois anos, tal como outros dirigentes da formação de Turim.

O clube de Turim foi acusado de ter supervalorizado significativamente os preços de venda de alguns jogadores, principalmente no contexto de vendas cruzadas com outros clubes, para registar ganhos de capital artificialmente inflacionados.

A Juve também é alvo de investigação judicial sobre possíveis fraudes contabilísticas para limitar artificialmente os prejuízos nos balanços apresentados a investidores, entre 2018 e 2021.

Este escândalo de transferências inflacionadas inicialmente envolveu vários clubes italianos, todos absolvidos na primavera de 2022.