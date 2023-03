Campeão do mundo do Sevilha acusado de abuso sexual

Gonzalo Montiel, jogador do Sevilha e campeão do mundo pela Argentina em 2022, é alvo de acusação de abuso sexual, segundo a imprensa argentina.

Segundo a "Radio 10", a queixa foi feita por uma modelo, cuja identidade foi mantida em sigilo. O suposto episódio aconteceu no dia 1 de janeiro de 2019, durante a festa de aniversário do lateral-direito, em casa dele.

A advogada da alegada vítima, Raquel Hermida, revelou, em entrevista à referida estação de rádio, que a queixa está a ser tratada pela justiça como um caso de "abuso sexual, agravado por um grupo de pessoas".

"Ele convidou-a a conhecer a sua família, estavam de algum modo a fazer papel de namorados. Além de convidá-la, disse-lhe que seria bem tratada. Ele insistiu reiteradamente que ela fosse à festa", afirma.

Segundo Raquel Hermida, a "vítima foi ameaçada quando foi realizar a denúncia, por isso vamos acrescentar as denúncias pelas ameaças também. As ameaças vieram da própria mãe dele".

Montiel, de 26 anos, fez quatro jogos no Campeonato do Mundo. Jogou no River Plate entre 2016 e 2021 antes de se transferir para o Sevilha.