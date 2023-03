Pepa estreia-se no Cruzeiro com vitória sobre Pedro Caixinha

O Cruzeiro, orientado por Pepa, venceu o RB Bragantino, de Pedro Caixinha por 3-2, num jogo de preparação para a nova temporada.

Foi a estreia de Pepa no banco de suplentes do Cruzeiro, ainda que num jogo particular. O RB Bragantino começou a vencer com golos de Bruninho, aos 2 minutos, e Thiago Borbas, aos 23. O Cruzeiro virou o jogo na segunda parte com golos de Mateus Vital e um "bis" de Filipe Machado, o último de letra.

Pepa estreia-se em competições oficiais no dia 12 para a Copa do Brasil frente ao Náutico. No dia 15, arranca o Brasileirão com a visita ao Corinthians.

Já o RB Bragantino, de Pedro Caixinha, joga já no dia 6 de abril frente ao Tacuary, para a Copa Sul-Americana.