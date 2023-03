Luís Figo escolhe os favoritos a vencer a Liga dos Campeões

Luís Figo considera que os principais candidatos a vencer a Liga dos Campeões são o Manchester City e o Bayern Munique, embora admita que "há que contar sempre" com o multicampeão Real Madrid.

“Na Liga dos Campeões há que contar sempre com o Real Madrid, mas os meus favoritos são o Manchester City e o Bayern Munique”, disse o antigo internacional português, esta quarta-feira, durante a apresentação do Campus Vicente Del Bosque, em Calviá, em Espanha.

City e Bayern vão defrontar-se nos quartos de final da Champions, pelo que apenas um estará nas meias-finais. Figo tem relação estreita com o Real Madrid, com que ganhou a Champions em 2002, mas também com o Inter de Milão, clube em que terminou a carreira de jogador.



Adversário do Benfica menos favorito



Sobre os italianos, que eliminaram o FC Porto e vão defrontar o Benfica nos quartos de final, o antigo jogador faz um prognóstico mais reservado.

"O Inter Milão tem tarefa um pouco mais complicada e o meu nível de favoritismo para eles é um pouco inferior", reconheceu Luís Figo.

Também estão nos "quartos" Chelsea, AC Milan e Nápoles.

A Liga dos Campeões regressa na próxima terça-feira, com o Benfica-Inter, no Estádio da Luz, e o City-Bayern, em Manchester, ambos às 20h00. O encontro da equipa portuguesa terá relato em direto da Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.