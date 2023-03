Vítor Pereira e Abel Ferreira conhecem adversários da fase de grupos da Libertadores

Os treinadores portugueses Abel Ferreira, que treina o Palmeiras, e Vítor Pereira, que orienta o campeão Flamengo, ficaram a conhecer, esta terça-feira, os adversários da fase de grupos da Taça Libertadores.

O sorteio, que se realizou de madrugada, colocou o Flamengo no grupo A, com Racing (Argentina), Aucas (Equador) e Ñublense (Chile).

Já o Palmeiras integra o grupo C, juntamente com o também brasileiro Fluminense, além de The Strongest (Bolívia) e Sporting Cristal (Peru).

O Flamengo vai defender o título conquistado no ano passado, ainda sem Vítor Pereira. Por outro lado, o Palmeiras tenta recuperar o troféu perdido em 2022, depois das vitórias consecutivas nas duas edições anteriores, em 2020 e 2021, ambas com Abel Ferreira ao comando.