Primeiro deslize na nova era. Espanha perde na Escócia

A Espanha sofreu a primeira derrota na nova era da sua seleção nacional, com o treinador Luis de la Fuente, na Escócia, por 2-0, em jogo de qualificação para o Euro 2024.

Scott McTominay, do Manchester United, foi o herói da partida, com dois golos apontados, aos 7 e 51 minutos da partida. No primeiro golo, o ex-Sporting Pedro Porro escorregou e permitiu o golo aos espanhóis.

O médio dos "red devils" foi a grande figura da paragem, depois de também ter bisado com o Chipre.

Depois da vitória frente à Noruega, este é o primeiro deslize da seleção espanhola, que fica no segundo lugar do grupo A, com três pontos, atrás da Escócia, que soma seis pontos. Noruega e Geórgia têm apenas um ponto, enquanto que o Chipre ainda não somou qualquer ponto.