De Bruyne brilha e Bélgica vence a Alemanha

Em mais uma noite inspirada de Kevin de Bruyne, a Bélgica venceu, por 3-2, na visita à Alemanha, num jogo de preparação para o Euro 2024 em Colónia.

A Alemanha, por ser organizadora da fase final do torneio, não está em qualquer grupo de qualificação e limita-se a realizar jogos amigáveis de preparação. Depois da vitória frente ao Peru, seguiu-se o amigável com a Bélgica.

Aos 6 minutos de jogo, De Bruyne abriu na esquerda, Carrasco sentou Wolf e bateu ter Stegen para o primeiro golo da partida.

Menos de três de minutos depois, o médio do Manchester City voltou a colocar um colega de equipa na cara do golo. Lukaku não falhou. A Alemanha ainda reduziu antes do intervalo, por Fullkrug, de grande penalidade, aos 44 minutos.

De Bruyne juntou um golo às duas assistências já no segundo tempo, aos 78 minutos de jogo. Assistido por Trossard, rematou de primeira, com o pé esquerdo, para dilatar novamente a vantagem.

Serge Gnabry ainda voltou a marcar para a Alemanha, aos 87 minutos, mas o desfecho da partida já não mudou.