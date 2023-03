Nigéria de José Peseiro vence e aproxima-se da CAN

A Nigéria, treinada pelo português José Peseiro, venceu na visita à Guiné-Bissau, por 1-0, esta segunda-feira, a contar para a quarta jornada do grupo A de qualificação para a Taça Africana das Nações (CAN).

Simon Moses marcou, de penálti, aos 30 minutos, o golo da "desforra" nigeriana, que há três dias perdera com os guineenses em casa.

Ao fim de quatro jornadas, a Nigéria lidera o grupo A, com nove pontos. A equipa de Peseiro tem mais dois pontos que a Guiné-Bissau, segunda, e mais quatro que a Serra Leoa, terceira. São Tomé e Príncipe encontra-se no último lugar do grupo, com apenas um ponto.