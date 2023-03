Irmão de Gudelj sofre paragem cardiorrespiratória durante jogo

O Córdoba já fez um primeiro ponto de situação nas redes sociais do clube:

“Olá a todos. As últimas notícias que temos é que está em observação, está estável nos cuidados intensivos e vai realizar exames. Sofreu uma paragem cardiorrespiratória por algum tempo. Saiu do estádio consciente, inclusive queria continuar a jogar. Mas agora está no hospital. É o que sabemos. Nas próximas horas teremos mais notícias sobre o Dragui”, disse um elemento do clube num vídeo colocado no Twitter.