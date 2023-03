Uribe titular no empate entre Colômbia e Coreia do Sul

Matheus Uribe, médio do FC Porto, foi titular e somou os 90 minutos no empate da seleção colombiana frente à Coreia do Sul.

Num jogo realizado em Ulsan, na Coreia, Son Heung-Min, estrela dos coreanos e avançado do Tottenham, brilhou com um "bis" na primeira parte, aos 10 e 47 minutos de jogo.

A Colômbia respondeu ao entrar forte no segundo tempo. James Rodríguez, ex-FC Porto, reduziu no primeiro minuto e Carrascal empatou aos 49.

Uribe, em fim de contrato com os dragões e o jogador com mais minutos esta época, não descansou e jogou todos os 90 minutos.

O médio tem ainda mais um encontro marcado pela seleção antes do regresso ao Olival. Na próxima terça-feira, a Colômbia defrontará o Japão.