Morita defronta Ugarte e Coates e empatam

O Japão e o Uruguai empataram, a um golo, num jogo amigável realizado em Tóquio. Ugarte e Coates defrontaram o colega de equipa Hidemasa Morita.

Valverde, médio do Real Madrid, abriu o marcador para os uruguaios, aos 38 minutos de jogo, mas a vantagem foi anulada já perto do final, aos 76 minutos, por Nishimura.

Os três jogadores do Sporting foram titulares, mas os dois médios substituídos na segunda parte. Morita foi o primeiro a sair aos 74 minutos, enquanto que Ugarte foi substituído aos 78 minutos de jogo. Coates somou os 90 minutos.

O Uruguai defrontará a Coreia do Sul na próxima terça-feira, antes do regresso de Ugarte e Coates a Alcochete. O Japão joga no mesmo dia, frente à Colômbia.