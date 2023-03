Messi chega ao golo 800 na festa pós-Mundial da Argentina

Lionel Messi chegou ao golo número 800 na carreira, na madrugada desta sexta-feira, na vitória da Argentina sobre o Panamá, por 2-0, em particular que serviu para celebrar a conquista do Mundial 2022.

Foi ao minuto 89 que o avançado do Paris Saint-Germain, Bola de Ouro do Campeonato do Mundo e vencedor do The Best da FIFA, bateu um livre direto que só parou no cantinho das redes do Panamá.

Assim foi o 800.º golo da carreira profissional do capitão argentino. Messi soma 701 golos pelos clubes - 672 no Barcelona e 29 no PSG -, em 844 jogos, e outros 99 pela seleção, em 173 internacionalizações.

O "10" está a 30 golos do recordista absoluto, o internacional português Cristiano Ronaldo, que soma 830 golos, entre clubes (Sporting, Manchester United, Real Madrid, Juventus e Al Nassr) e seleção.

O marcador do Argentina-Panamá já tinha sido inaugurado aos 78 minutos, por Thiago Almada, de 21 anos, dos norte-americanos do Atlanta United. Nicolás Otamendi, do Benfica, foi titular.

Antes do encontro, a seleção da Argentina exibiu o troféu do Mundial aos adeptos. A equipa foi recebida em apoteose. Messi e os companheiros e o selecionador, Lionel Scaloni, não contiveram as lágrimas.

Veja a festa da Argentina e o golaço de Messi: