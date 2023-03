International Board cria lei "anti Emiliano Martínez"

O International Board (IFAB), que rege as leis do jogo, criou uma lei anti Emiliano Martínez, guarda-redes da Argentina, conforme anunciado esta sexta-feira.

"Dibu" Martínez brilhou na final do Mundial 2022, ao defender duas grandes penalidades nos quartos de final, frente aos Países Baixos, e outro na final, diante da França, feito que permitiu à Argentina sagrar-se campeã do mundo. Contudo, houve uma particularidade: parte da estratégia do guarda-redes do Aston Villa era provocar os rivais que iam bater os penáltis.

A atitude de Martínez caiu mal a certas fações. Agora, o International Football Association Board mudou as leis do jogo, de modo a impedir que um episódio assim se repita.

"O guarda-redes não pode comportar-se de maneira que mostre desrespeito pelo jogo e o oponente, i.e. distraindo injustamente o batedor de penálti", lê-se no relatório do IFAB.

Ou seja, a partir do dia 1 de julho de 2023, os guarda-redes não poderão provocar os jogadores que vão bater grandes penalidades.

Emiliano Martínez venceu o prémio de melhor guarda-redes do Mundial 2022 e o The Best, da FIFA, para melhor guarda-redes do mundo em 2022.