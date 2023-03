Bayern confirma saída de Nagelsmann. Thomas Tuchel é o novo treinador

O Bayern de Munique oficializou o despedimento do treinador Julian Nagelsmann e a contratação de Thomas Tuchel como seu substituto.

Os bávaros estão no segundo lugar da Bundesliga, apenas a um ponto do Borussia Dortmund, ainda nos quartos de final da Liga dos Campeões e da Taça da Alemanha. A saída é surpreendente, mas explicada pelo presidente Oliver Kahn.

"Quando contratamos o Julian, foi com a convicção que seria um plano a longo-prazo. O objetivo foi esse até ao final. Chegamos à conclusão que, com a qualidade da equipa, deveríamos estar melhor. Depois do Mundial, temos tido menos sucesso. A flutuação no rendimento da equipa colocou dúvidas em relação aos objetivos desta época e do futuro. Por isso, decidimos mudar", afirmou.

Nagelsmann, de apenas 35 anos, esteve uma época e meia no Bayern. Venceu uma Bundesliga e uma Supertaça. O substituto já foi anunciado. Thomas Tuchel, despedido esta temporada do Chelsea, é o sucessor.

É o regresso de Tuchel ao futebol alemão, depois de passagens pelo Chelsea e Paris Saint-Germain, onde venceu uma Liga dos Campeões e seis troféus em França. Antes, treinou o Borussia Dortmund e Mainz.

No Bayern, Tuchel assina contrato de duas épocas e meia, até junho de 2025. Orientará o primeiro treino na próxima segunda-feira. A estreia está marcada para o dia 1 de abril, no clássico frente ao Dortmund.