Alemanha, Bélgica e Países Baixos querem organizar Mundial feminino de 2027

As Federações de Futebol de Alemanha, Bélgica e Países Baixos oficializaram, esta sexta-feira, uma candidatura conjunta à organização do Mundial feminino de 2027, que se realizará dentro de quatro anos.

A primeira candidatura oficial tem o lema "Breaking New Ground" ("desbravando novos caminhos"), em que a primeira letra de cada palavra é a inicial do nome de um dos três países em inglês (Belgium, Netherlands e Germany - Bélgica, Países Baixos e Alemanha).

As federações revelam que a candidatura já está a ser preparada desde 2020 e tem, agora, o total apoio dos respetivos governos.

Citado no site da Federação alemã, o secretário-geral do organismo, Heike Ulrich, destaca o desenvolvimento do futebol feminino em todo o mundo.

"Queremos aproveitar este impulso com a nossa candidatura conjunta e escrever mais um ponto de exclamação. É uma responsabilidade que estamos felizes em abraçar, com convicção. Vamos com certeza oferecer as condições perfeitas para o torneio. O nosso objetivo é oferecer as melhores condições desportivas às jogadoras, uma atmosfera única aos adeptos e abordagens sustentáveis a todas as federações", diz.

Alemanha e Países Baixos são das seleções mais fortes da Europa e do mundo. As alemãs foram finalistas vencidas do Euro 2022 (conquistado pela Inglaterra) e as neerlandesas foram campeãs da Europa em 2017, além de terem chegado à final do Mundial 2019 (ganho pelos EUA).

Faltam quatro anos para o Mundial 2027. Este ano, realiza-se o de 2023, na Austrália e na Nova Zelândia. Portugal conseguiu um apuramento inédito. A fase final realiza-se de 20 de julho a 20 de agosto.