Pepa: "Em Portugal temos o Cristiano, mas o Ronaldo só há um"

Pepa, novo treinador do Cruzeiro, assume-se como fã de Ronaldo Nazário, dono do clube brasileiro. Em declarações aos meios do clube de Belo Horizonte, Pepa fez ainda a comparação com Cristiano Ronaldo.

"Pode parecer 'puxa-saco', mas não é. Eu era avançado, usava camisola nove, cor parecida, e careca. Eu jogava no Benfica, mas o meu ídolo sempre foi o Ronaldo. Na minha vida, Ronaldo só há um. Em Portugal temos o Cristiano, 'top'. Depois há o Ronaldinho e outros, mas o Ronaldo é o Ronaldo. Para mim só há um, é o nosso. Nunca o conheci. Não tenho palavras", começa por dizer.

O treinador de 42 anos vai treinar no Brasil na primeira vez na carreira, depois de passagens pelo Al-Tai, Vitória de Guimarães, Paços de Ferreira, Tondela, Moreirense, Feirense e Sanjoanense.

Agora, vai treinar o recém-promovido Cruzeiro, mas o objetivo é chegar às provas continentais: "Acredito muito no trabalho. Se estivermos a olhar para baixo, e a pensar coisas pequenas, nunca vamos fazer coisas grandes. A história do clube não deixa, não dá para estar a olhar para baixo. Temos é de pensar nas competições internacionais".

Pepa é o oitavo treinador português no Brasileirão depois de Abel Ferreira (Palmeiras), Vitor Pereira (Flamengo), Luis Castro (Botafogo), Renato Paiva (Bahia), Pedro Caixinha (Bragantino), António Oliveira (Coritiba) e Ivo Vieira (Cuiabá).