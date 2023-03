"Caso Negreira". UEFA abre investigação ao Barcelona

A UEFA anunciou, esta quinta-feira, a abertura de investigação ao Barcelona, a propósito do "caso Negreira", que envolve alegados pagamentos, em troca de favores, ao antigo vice-presidente do Comité Técnico de Árbitros da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF).

Em comunicado, no site oficial, a UEFA informa que foram nomeados os inspetores disciplinares e de ética, para investigar "uma potencial violação do quadro jurídico da UEFA por parte do Barcelona".

O "caso Negreira" abalou o futebol espanhol em fevereiro, com a suspeita de que o Barcelona pagou quase sete milhões de euros à DASNIL 95, uma empresa de José Enríquez Negreira, que esteve no Comité Técnico de Arbitragem da RFEF entre 2016 e 2018. A primeira investigação ocupa os anos entre 2001 e 2018, mas o acordo poderá ter começado em 2003.

Segundo o filho de Negreira, as verbas dizem respeito a um trabalho de assessoria, que consistia em explicar aos jogadores como deviam comportar-se com os árbitros durante os jogos e indicações específicas sobre cada juiz. O Barcelona confirmou a versão de Negreira.



Caso vai a tribunal em Espanha



A 7 de março, o Fisco decidiu acusar o Barcelona, o seu ex-presidente, Josep Maria Bartomeu, e Enríquez Negreira de corrupção continuada.



O caso vai mesmo a tribunal, em Espanha. O Ministério Público apresentou uma denúncia formal no Tribunal de Instrução número 1 de Barcelona contra o clube, enquanto pessoa jurídica, bem como contra os seus antigos presidentes, nomeadamente Bartomeu e Sandro Rosell, por corrupção, abuso de confiança e registos comerciais falsos.

O atual presidente do Barcelona garante que o clube "nunca comprou árbitros e nunca teve essa intenção". Joan Laporta considera que "há uma campanha para prejudicar os interesses" do Barcelona.

Este caso, em que o Barcelona é associado ao crime de corrupção em negócios de forma continuada, vai ser apenso a um outro. O segundo processo resulta de uma denúncia apresentada nas últimas semanas pelo antigo árbitro e atual videoárbitro Estrada Fernández, contra Negreira e a empresa DASNIL 95, por corrupção desportiva.

Supostas irregularidades fiscais cometidas pela empresa de Negreira expuseram, em maio de 2022, os pagamentos alegadamente recebidos pelo antigo vice-presidente da Comissão Técnica de Árbitros.

De acordo com a justiça espanhola, o Barcelona "manteve um acordo verbal estritamente confidencial" com José Enríquez Negreira, de forma a que este, "a troco de dinheiro, realizasse ações tendentes a favorecer o Barcelona na tomada de decisões dos árbitros" nos seus desafios.