Wolves. Retirado castigo de três jogos a Matheus Nunes

A Associação Inglesa de Futebol (FA) retirou o castigo de três jogos a Matheus Nunes, após recurso do Wolverhampton Wanderers.

O médio internacional português, de 24 anos, não jogou frente ao Leeds United, no entanto, na sequência do golo do adversário, foi expulso por protestos desde o lado de fora das quatro linhas. No final do encontro, o treinador do Wolves, Julen Lopetegui, criticou a decisão do árbitro.

Na terça-feira à noite, um porta-voz da FA comunicou que Matheus Nunes "estará disponível para os próximos três jogos do Wolverhampton, depois de um recurso bem sucedido por expulsão incorreta".

O ex-Sporting poderá, assim, defrontar o Nottingham Forest (1 de abril, fora), o Chelsea (8 de abril, casa) e o Brentford (15 de abril, casa).

Matheus Nunes trocou o Sporting pelo Wolves, no início da temporada, por 45 milhões de euros. Desde então, leva 29 jogos e uma assistência pelo clube inglês, que começou mal a época, sob o comando do português Bruno Lage, mas tem recuperado desde a chegada de Lopetegui.

O Wolves encontra-se no 13.º lugar da Premier League, com 27 pontos, mais três que o West Ham, primeira equipa abaixo da linha de água.