Treinador do AZ Alkmaar renova contrato por mais duas épocas

O AZ Alkmaar anunciou, esta quarta-feira, a renovação de contrato com o treinador, Pascal Jansen, por mais duas épocas, até 2025.

O técnico neerlandês, de 50 anos, terminava contrato no final da temporada. Agora, tem a segurança de saber que poderá continuar a construir um projeto no atual quarto classificado da Eredivisie.

Jansen começou a carreira de treinador como adjunto do Sparta de Roterdão, antes de entrar para os escalões de formação do PSV Eindhoven. Foi dos sub-19 à equipa B, até rumar ao AZ, onde foi adjunto de John van den Brom e, depois, Arne Slot. A meio de 2020/21, Jansen assumiu o comando da equipa principal e de lá não mais saiu.

Esta época, o AZ foi eliminado nos oitavos de final da Taça dos Países Baixos, derrotou a Lazio na Liga Conferência e vai defrontar o Anderlecht nos quartos de final, e está no quarto lugar do campeonato, com os mesmos pontos do terceiro, o PSV, e a dois do segundo, o Ajax.