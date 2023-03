Quer comprar o Manchester United? Faça proposta até às 21h00

O prazo para apresentação de propostas para comprar o Manchester United termina esta quarta-feira, às 21h00, hora a que o promotor da venda, o grupo Raine, dos Estados Unidos, fecha ao negócio.

Segundo a Sky Sports, são esperadas pelo menos cinco e até oito propostas. A família Glazer, dona do clube desde 2005, pede cinco mil milhões de libras (5,68 mil milhões de euros à taxa de conversão atual) para venda ou, em alternativa, uma injeção de capital avultada.

Os cinco mil milhões de libras estabeleceriam um novo recorde mundial na venda de um clube desportivo. O máximo atual é de 3,75 mil milhões de libras, quando os Denver Broncos foram vendidos no verão passado.

Aliás, uma das duas propostas que os Glazers têm em mãos, por agora, já bate o recorde: o britânico Sir Jim Ratcliffe, dono do grupo INEOS, ofereceu 4,5 mil milhões de libras (5,1 mil milhões de euros).

O Sheikh Jassim Bin Hamad Al Thani, filho do bilionário e antigo Emir do Qatar Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani e também presidente do QIB, um dos maiores bancos daquele país, fez a outra proposta.

Seis outras entidades podem fazer propostas, incluindo o fundo de investimento norte-americano Elliott Management.

Espera-se, ainda, que outras ofertas sejam no sentido de adquirir o estatuto de acionista minoritário, mantendo a família Glazer no poder. No entanto, nesse cenário, quem injetasse capital teria de abater dívidas financiar as obras no estádio do Manchester United, Old Trafford.

Os jogadores internacionais portugueses Diogo Dalot e Bruno Fernandes representam o Manchester United, desde 2018 e 2020, respetivamente.