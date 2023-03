Pepa chega ao Cruzeiro “cheio de vontade, ilusão e ambição”

O treinador Pepa já chegou a Belo Horizonte, no Brasil, onde vai treinar o Cruzeiro, clube que está de regresso ao Brasileirão.

Aos jornalistas brasileiros, ainda no aeroporto, Pepa deu conta de que é “uma satisfação tremenda, um desafio enorme” treinar o Cruzeiro.

“Venho cheio de vontade, ilusão e ansioso para trabalhar, com muita ambição”, acrescentou.

Pepa recorda alguns nomes do clube que lhe ficaram na memória: “Lembro-me do Ronaldo, do Alex, Valdo, Luisão e outros que ouvi falar: o Dirceu, o Tostão”.

“É um clube histórico, campeão, com uma torcida que dispensa apresentações e uma estrutura com que me identifico”, referiu.

O técnico luso já disse que tem “uma confiança tremenda” no plantel com que vai trabalhar.

Pepa é o oitavo treinador português no Brasileirão depois de Abel Ferreira (Palmeiras), Vitor Pereira (Flamengo), Luis Castro (Botafogo), Renato Paiva (Bahia), Pedro Caixinha (Bragantino), António Oliveira (Coritiba) e Ivo Vieira (Cuiabá).

O ex-Vitória, Tondela ou Paços Ferreira substitui o uruguaio Paulo Pezzolano no clube agora presidido por Ronaldo Fenómeno e abraça a sua segunda experiência no estrangeiro, depois da curta passagem pelos sauditas do Al-Tai.