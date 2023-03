Mesut Ozil termina a carreira

O agora ex-médio internacional alemão, de 34 anos, que até agora representava o Istambul Basaksehir, da Turquia, fez o anúncio nas redes sociais, "após reflexão cuidada". Ozil justifica a decisão de pendurar as botas com os problemas físicos que o têm assolado esta época.

Ozil destaca "momentos e emoções inesquecíveis" numa carreira "fantástica", que começou no Schalke 04, continuou no Werder Bremen, teve apogeu no Real Madrid e ainda passou por Arsenal e Fenerbahçe, antes de terminar com estes últimos oito meses no Basaksehir.

Mesut Ozil, que chegou a ser descrito por José Mourinho, que o levou para o Real Madrid, em 2010/11, como o melhor "10" do mundo, termina a carreira com 97 golos em 605 jogos a nível de clubes.



Incompatibilizou-se com o treinador português, no Bernabéu, e também saiu a mal do Arsenal, antes de rumar à Turquia, o país dos pais.

Também marcou 22 golos em 92 internacionalizações pela Alemanha, numa ligação sempre acidentada e que terminou de forma polémica, com acusações de racismo do jogador, devido à ascendência turca.

O palmarés de Mesut Ozil é invejável: uma Taça e uma Supertaça da Alemanha, uma Liga, uma Taça (do Rei) e uma Supertaça de Espanha, uma Supertaça e quatro Taças de Inglaterra, e o Mundial 2014.