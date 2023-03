Tomiyasu falha resto da época no Arsenal

Takehiro Tomiyasu, lateral do Arsenal, vai falhar o resto da época devido a uma lesão sofrida no jogo com o Sporting.

O japonês de 24 anos foi substituído logo aos 9 minutos de jogo no Emirates, em Londres, e "sofreu lesão significativa no joelho direito".

Tomiyasu foi submetido a uma operação esta terça-feira e o clube londrino confirma que o lateral não voltará a jogar esta temporada.



Tomiyasu reduz as opções de Mikel Arteta na luta pelo título inglês. Mesmo que não seja um titular indiscutível para o treinador espanhol, foi usado em 21 jogos da Premier League, embora tenha sido titular em apenas seis ocasiões.



O titular da posição no lado direito da defesa é Ben White, sendo que Tomiyasu podia também jogar a lateral-esquerdo.