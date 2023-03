Roy Hodgson regressa da reforma para tentar salvar o Crystal Palace

Citado no comunicado do Palace, Roy Hodgon assume que foi "um privilégio" ter-lhe sido pedido para regressar ao clube do coração e ser-lhe dada "a importante missão de dar a volta à sorte da equipa".

No site oficial, o Palace informa que o técnico inglês, de 75 anos, vai assumir o comando do clube de infância até ao final da época, para tentar salvá-lo da despromoção à II Liga inglesa. Sucede a Patrick Vieira, que foi despedido na passada sexta-feira devido aos maus resultados.

"O nosso único objetivo, agora, é começar a ganhar jogos e obter os pontos necessários para nos mantermos na Premier League. O Crystal Palace é conhecido pelo seu espírito lutado e não tenho qualquer dúvida de que todos os nossos adeptos lutarão connnosco", afirma o treinador.



Roy Hodgson, que já treinou o Crystal Palace entre 2017 e 2021, terá a oportunidade de trabalhar com a equipa, sem competuição, durante as próximas duas semanas, devido à pausa para as seleções. No dia 1 de abril, terá a reestreia pelas águias, na receção ao Leicester City.

Hodgson anunciou a reforma no final da temporada passada, após uma longa carreira de treinador. Desde 1976, passou por Suécia, Suíça, Itália, Emirados Árabes Unidos (seleção), Noruega, Finlândia e clubes de vulto como o Inter de Milão, Fulham e Liverpool, além da seleção inglesa.