Mendilibar é o terceiro treinador da época do Sevilha

O Sevilha oficializou a contratação do terceiro treinador da época. José Luis Mendilibar assinou contrato até ao final da temporada e já orientará o primeiro treino esta tarde.

É o regresso ao ativo do treinador basco de 62 anos, que estava desempregado desde que deixou o Alavés, em 2021/22. Passou ainda pelo Eibar, Levante, Osasuna, Valladolid, Athletic e Lanzarote.

O Sevilha aposta na experiência de Mendilibar para tentar fugir à despromoção. No total, o técnico já orientou mais de 400 jogos na La Liga.

Sampaoli foi despedido por não ter melhorado o rumo da equipa. O técnico que sucedeu a Julen Lopetegui deixa o Sevilha no 14.º lugar da La Liga, apenas dois pontos acima da linha de água, e a última gota foi a derrota, por 2-0, com o Getafe.

O Sevilha conta, no plantel, com o médio luso-brasileiro Fernando Reges, antigo jogador do FC Porto. Também tem os ex-Porto Alex Telles, Óliver Torres e Jesús "Tecatito" Corona, os ex-Sporting Marcos Acuña e Nemanja Gudelj, e o ex-Desportivo de Chaves e Rio Ave Marcão.