Bragantino de Pedro Caixinha perde e falha final com Abel

Não vai haver final portuguesa no Campeonato Paulista. O Bragantino, treinado por Pedro Caixinha, perdeu com o Água Santa, que não compete a nível nacional, esta terça-feira, e perdeu a oportunidade de disputar o jogo decisivo frente ao Palmeiras, do também português Abel Ferreira.

Na meia-final, no Vila Belmiro, o Bragantino marcou primeiro, logo aos nove minutos, por intermédio de Alerrandro. No entanto, a abrir a segunda parte, aos 51 minutos, Lucas Tocantins repôs o empate.

A missão de Caixinha ficou mais fácil ao minuto 66, com a expulsão de Rodrigo Sam. Contudo, o Bragantino não aproveitou e, oito minutos depois, Matheus Fernandes, antigo jogador do Barcelona, também viu o cartão vermelho e repôs a igualdade numérica entre as duas equipas.