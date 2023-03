PSG perde, Marselha mais perto

O PSG foi derrotado em casa, este domingo, por 2-0, pelo Rennes, em partida da jornada 28 da liga francesa.

Os golos dos visitantes foram apontados por Toko-Ekambi e Kalimuendo.

No campeão francês estiveram Danilo Pereira, Nuno Mendes e Vitinha, de início, mais Renato Sanches a partir dos 56 minutos.

Com o triunfo do Marselha, diante do Reims (por 2-1), o PSG tem agora apenas sete pontos de vantagem na liga francesa.

A contestação ao técnico Christophe Galtier continua a subir de tom.