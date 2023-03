Pablo Machín não resiste aos maus resultados e é despedido no Elche

O Elche anunciou o despedimento do treinador Pablo Machín e procura o seu quinto treinador da temporada.

O técnico espanhol de 47 anos não resistiu aos maus resultados. Em 14 jogos, venceu apenas dois e perdeu oito. A derrota com a Real Sociedad na última jornada foi a gota de água que ditou a saída no início da pausa do campeonato para jogos de seleções.

O Elche está muito perto de ver confirmada a descida à segunda divisão. Ocupa o último lugar com 13 pontos, a 11 de um lugar de manutenção.

Machín conta com passagens pelo Girona, Sevilha, Espanhol, Alavés, Al-Ain e Al Raed, mas não conseguiu mudar o rumo do Elche, que já teve Francisco Rodríguez, Jorge Almirón e Sergio Mantecón como treinadores esta temporada.